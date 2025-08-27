ВВС Израиля нанесли удары по штабу сирийских войск под Дамаском

Истребители израильских ВВС атаковали штаб сирийских войск в районе Эль-Кисва на западе Дамаска.

Как передает Day.Az, об этом сообщил телеканал Sham TV. По его информации, самолеты выпустили по меньшей мере шесть ракет по наземным целям.

Удар был нанесен также по военному объекту на горе Джебель-эль-Маниа в окрестностях Дамаска, о последствиях авианалета сведений не приводится.