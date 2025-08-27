В WhatsApp появится новая функция

В мессенджере WhatsApp появилась функция на основе искусственного интеллекта, с помощью которой пользователи смогут сформулировать сообщение.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в блоге платформы.

"Иногда вы знаете, что хотите сказать, но вам просто нужно немного помощи с тем, как это сделать. Поэтому сегодня мы представляем вам функцию "Помощь в написании", - говорится в сообщении.

Новая функция предложит пользователям несколько стилей написания сообщения. Например, профессиональный, юмористический или поддерживающий. Функция работает на основе технологии Private Processing.

В настоящее время "Помощь в написании" доступна на английском языке в США и других странах. В будущем мессенджер планирует расширить число языков и стран.