Сизифов труд армянских пропагандистов: Азербайджан - творец новой реальности на Южном Кавказе

Автор: Акпер Гасанов

"Сегодня Средний коридор, а точнее, одна из его ветвей начинается в Азии и проходит через Каспийское море, через Азербайджан в Грузию и далее - в Турцию и Европу, а также в грузинские морские порты. Это единственный способ соединить Азию с Европой через Азербайджан. Второй коридор будет проходить через территорию Армении. И это выгодно Армении. Я пытался донести до моего армянского коллеги эту мысль - что, в конечном итоге, они станут транзитной страной. Каждая страна при должном потенциале стремится стать транзитной страной. Мы, например, тоже хотим стать транзитной страной. Мы хотим, чтобы коридоры пересекали Азербайджан с востока на запад, с севера на юг. Армения из-за осуществленной ею оккупации была лишена возможности транзита через свою страну. Таким образом, благодаря Зангезурскому коридору, или TRIPP, Армения будет получать транзитные сборы от перевозок", - это были слова, сказанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в интервью саудовскому телеканалу "Аль-Арабия".

Глава нашего государства был традиционно и предельно логичен, озвучивая бесспорные факты. И что вы думаете? Реакция же близкого к руководству Армении телеграм-канала "Баграмян 26" была в духе старых привычек армянской пропаганды: белое назвали чёрным, а очевидные факты вывернули наизнанку. Мол, якобы сам Никол Пашинян "годами пытался донести мысль о разблокировке коммуникаций" и именно он - едва ли не главный инициатор идей, зафиксированных в Вашингтонской декларации.

Ясное дело, что это - примитивная ложь. Правда же состоит в том, что это Азербайджан на протяжении многих лет исходил из единственно возможной формулы урегулирования: армяно-азербайджанского конфликта. Она состояла в требовании к официальному Еревану о выводе всех армянских военных формирований с оккупированных территорий нашей страны, признании территориальной целостности государств и соблюдение норм международного права.

То есть, Баку не раз предлагал Армении мирное урегулирование конфликта, исходя из общепризнанных принципов. Баку тогда еще последовательно говорил о необходимости разблокировать коммуникаций, о важности превращения нашего региона в транспортный узел, наличие которого принесло бы выгоду всем. То есть речь шла о прагматике и взаимной пользе, Баку взывал к международному праву и здравому смыслу.

И приход к власти Никола Пашиняна в 2018 году породил надежды, что он может оказаться готов действовать в рамках международного права и здравого смысла. Но он пошел другим путем. В оккупированном на тот момент Ханкенди Пашинян заявил: "Карабах - это Армения, и точка". Это была прямая провокация, перечеркивающая переговорный процесс. Увы, это было не все.

Ереван продолжал снабжать сепаратистскую администрацию деньгами, оружием, политическим прикрытием. А летом 2020 года именно армянская сторона спровоцировала вооруженное столкновение в Товузском направлении. То есть, вместо того чтобы услышать разумные предложения Азербайджана о мире и транзите, Армения под руководством Пашиняна шаг за шагом шла к эскалации. Итогом стала 44-дневная война, которая закономерно завершилась поражением армянской армии и восстановлением справедливости.

Казалось бы, поражение должно было отрезвить армянскую власть. Но Ереван вновь пошел по пути провокаций. Он продолжал снабжать карабахских сепаратистов финансами, минами и оружием, он оказывал им политическую поддержку, он всячески игнорировал предупреждения официального Баку о последствиях такого рода действий. В итоге, в сентябре 2023 года, Азербайджан был вынужден провести локальную антитеррористическую операцию, полностью восстановив контроль над своей территорией. И сегодня лидеры так называемой "карабахской администрации" сидят в Баку, давая показания в судах.

Можно ли, помня обо всем этом, назвать действия нынешнего руководства Армении миролюбивыми, конструктивными? Очевидно, нет. Тем забавнее наблюдать за тем, как после того, как Азербайджан восстановил, в рамках международного права, свой суверенитет и территориальную целостность, в Ереване пытаются переписать историю. Словно бы идея транзита - это изначально проект Пашиняна. Но факты упрямы.

Они буквально кричат о том, что это Азербайджан говорил о транзите десятилетиями, подчеркивая, что коммуникации выгодны всем сторонам. Армения же годами блокировала эти предложения, прикрываясь мифами о "независимом Карабахе". Проще говоря, Вашингтонская декларация и упоминания о TRIPP - это не "реализация армянских инициатив", а запоздалое признание реальности, которую создавал именно Баку.

Сегодня проект Среднего коридора реализуется. Через Азербайджан проходят маршруты Восток-Запад и Север-Юг. Зангезурский коридор (TRIPP) неизбежно будет реализован, и Армения, если захочет, получит транзитные сборы, чего сама себя лишила десятилетиями агрессивной политики. Президент Азербайджана Ильхам Алиев справедливо подчеркнул, что каждое государство с потенциалом стремится стать транзитным узлом. Азербайджан этим уже занимается. Армения же из-за авантюрных решений прошлых лет оказалась в изоляции и теперь вынуждена догонять.

Соответственно, попытки армянских пропагандистских каналов приписать Пашиняну заслуги в деле регионального транзита выглядят как минимум комично. Премьер-министр Армении ранее блокировал любую мирную повестку, совершал одну провокацию за другой, привёл страну к тяжелому поражению, а теперь пытается выдать себя за архитектора мирных процессов в регионе.

Потуги армянских пропагандистов, в какой-то мере, понятны. Работа у них такая - создавать искаженную реальность. Но истина же проста: реальная основа транзитного будущего региона была заложена Азербайджаном. И вне зависимости от того, как будут называться проекты - Средний коридор, Зангезурский коридор или TRIPP, они будут реализованы именно благодаря Баку. Это принесет пользу не только Азербайджану, но и самой Армении, если она наконец-то осознает цену мира и сотрудничества.