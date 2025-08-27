Французы не хотят видеть Макрона президентом

Подавляющее большинство французов выступают за роспуск парламента и проведение новых выборов.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters, об этом свидетельствуют опросы, проведенные компаниями Ifop, Elabe и Toluna Harris Interactive.

Согласно опросам, от 56% до 69% опрошенных выступают за проведение внеочередных парламентских выборов. Опрос Elabe для телеканала BFM показал, что 67% респондентов хотели бы, чтобы Эмманюэль Макрон ушел в отставку, если премьер-министр Франсуа Байру проиграет вотум недоверия. Опрос Ifop для LCI показал аналогичный результат.

Неожиданное заявление премьер-министра Франсуа Байру в понедельник о том, что 8 сентября он попросит провести вотум доверия по своим планам бюджета на 2026 год, вновь ввергло Францию в кризис, спровоцировав резкую распродажу акций и облигаций.

Две трети опрошенных также хотели отставки президента Франции Эмманюэля Макрона.

Опрос указывает на усиление неопределенности и недовольства политикой в стране, где с момента переизбрания Макрона в 2022 году существовали лишь кабинеты министров, состоящие из представителей меньшинства, и раздробленные парламенты.

Основные оппозиционные партии заявили, что будут голосовать против него, а это значит, что правительство почти наверняка падет.

В случае падения правительства Макрон может немедленно назначить нового премьер-министра или назначить внеочередные парламентские выборы. Некоторые представители оппозиции призывают его уйти в отставку.

На прошлой неделе Макрон заявил, что не хочет внеочередных выборов, и исключил возможность отставки.

"Мы хотим подчеркнуть, что в любом случае оба сценария (новый премьер-министр или внеочередные выборы), скорее всего, будут означать длительный период неопределенности", - написали аналитики Morgan Stanley в своей заметке.

Ни при одном из сценариев нет никаких гарантий, что новый премьер-министр сможет принять бюджет.

Франсуа Байру предложил сократить бюджет на 44 млрд евро, пытаясь справиться с дефицитом, который в прошлом году составил 5,8% от ВВП, что почти вдвое превышает официальный лимит ЕС в 3%. Он хочет отменить два государственных праздника и заморозить большую часть государственных расходов.

Оппозиционные партии согласны с оценкой Байру о том, что дефицит бюджета и государственный долг Франции слишком высоки, но не согласны с его предложениями по решению этой проблемы. Левые хотят, чтобы больше усилий было направлено на поддержку богатых, а крайне правые - на борьбу с миграционной политикой.