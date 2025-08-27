Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю выхода «Карабаха» в основной этап Лиги чемпионов УЕФА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился публикацией на своих официальных аккаунтах в социальных сетях по случаю выхода клуба "Карабах" в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:

"Азербайджанский клуб "Карабах" вписал новую страницу в историю нашего футбола, выйдя в основной этап Лиги чемпионов УЕФА!

Поздравляем всю команду и болельщиков клуба "Карабах"!"