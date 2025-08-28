Автор: Лейла Таривердиева

Не случайно говорят, что каждый судит о других по степени собственной испорченности. Грубо, но верно. И сказано будто о некоторых российских блогерах и пропагандистах, с утра соперничающих друг с другом в полете нездоровой фантазии и умении видеть то, чего нет.

Возбудилась эта команда после публикации интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева саудовскому телеканалу "Аль-Арабия", в котором он ответил и на вопрос об азербайджано-российских отношениях.

Азербайджанский лидер не сказал ничего, что могло бы вызвать такую бурную желчную реакцию, не произнес никаких недружественных или оскорбительных фраз. Он просто рассказал, почему отношения двух стран сползли на такой уровень и кто в этом виноват. Непонятно, что такое увидели провокаторы между строк, чтобы поднять очередную антиазербайджанскую волну в пабликах. Все претензии, которые имеются у азербайджанской стороне к России, неоднократно оглашены и не содержат никакого подтекста. Президент говорил четко, ясно и по фактам. И без лишних эмоций.

Давайте посмотрим.

Президент сказал: "Поражение российскими силами азербайджанского гражданского самолета и реакция российских официальных лиц на инцидент вызывают в Азербайджане огромное разочарование и недовольство".

Что не так? Что может вызвать вопросы? Никто в Азербайджане никогда не утверждал, что самолет был сбит специально. Все понимают, что это была трагическая ошибка, и Президент Ильхам Алиев тоже повторил это в интервью: "это была трагическая ошибка". Да, была ошибка, но погибли люди, и виновные должны ответить. По реакции же российских блогеров видно, что на той стороне придерживаются другого мнения. От Азербайджана ожидают амнезии. Кому-то кажется, что Баку должен был бы уже забыть о катастрофе, и когда выясняется, что это не так, шовинисты всех мастей поднимают шум.

Подробности подбития российскими силами ПВО азербайджанского гражданского самолета неоднократно опубликованы и всем известны. Фотографии с места крушения видели все, и никаких вторых толкований у этих фото быть не может. Проблема есть, и заключается она в том, что расследование слишком затянулось, хотя факты налицо.

Идем дальше.

Президент Азербайджана в качестве примера того, как должно вести себя дружественное государство в подобной ситуации, напомнил инцидент с российским вертолетом, сбитом 9 ноября 2020 года у азербайджанских границ.

Отметим, что причина появления российского вертолета там, где, как сказал Президент, "ему изначально не следовало быть", до сих пор непонятна. Тем не менее, Баку отреагировал сразу. Немедленно были принесены извинения, семьи погибших и российское Минобороны получили компенсацию, а виновные понесли ответственность.

"Ничего подобного со стороны России мы не увидели. То трагическое событие 9 ноября и наше поведение тогда дают нам основание ожидать такого же отношения и к Азербайджану, ведь две страны называют себя друзьями", - сказал саудовскому телеканалу Президент Ильхам Алиев.

Действительно, Азербайджан и Россия всегда считались друзьями и партнерами. В принципе, так оно и было, и потому в Баку были неприятно удивлены странной реакцией Москвы на трагедию гражданского самолета. То, что самолет был сбит именно российскими ПВО, нет сомнений. Это подтверждают даже вбросы в российских Телеграмм-каналах. От Москвы ждали искреннего признания вины, а вместо этого получили беспрецедентную антиазербайджанскую кампанию, которая не утихает до сих пор. Нездоровый взрыв эмоций в связи с интервью главы Азербайджана телеканалу "Аль-Арабия" - тому подтверждение.

"Но не мы хотели ухудшения этих отношений, - сказал Ильхам Алиев. - Да, наши люди были разочарованы, рассержены, расстроены. Мы ждали, что рано или поздно расследование закончится. Но затем начались эти необоснованные нападения на азербайджанцев в России".

Речь об инциденте в Екатеринбурге, ставшем сигналом к началу масштабной антиазербайджанской кампании, еще более масштабной, чем предыдущая. Пропагандисты расчехлили весь свой арсенал, на русскоязычном медиа-пространстве и в соцсетях началась настоящая вакханалия. Причем, ничем не обоснованная. Справедливые вопросы азербайджанской стороны вызвали странную реакцию. И Президент Ильхам Алиев совершенно прав, говоря, что "мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам".

Азербайджан суверенное государство, требующее к себе уважения. Каждая страна, независимо от своих размеров, вправе требовать уважительного отношения. Тем более, когда речь идет о друге и соседе. В Баку всегда старались сглаживать углы и не афишировать шероховатости в двусторонних отношениях. Поэтому то, как повела себя российская сторона в истории с самолетом, то, как быстро начала нагнетаться антиазербайджанская истерия в российском обществе, стало очень неприятным сюрпризом.

И последнее.

Журналист "Аль-Арабия" поинтересовалась мнением Президента Ильхама Алиева о возможности военном вмешательства России в планы Азербайджана в регионе, имея в виду Зангезурский коридор. На это глава государства ответил, что в Азербайджане нет ни одного российского солдата. Значительный контингент ВС России имеется в Армении, плюс российские пограничники, охраняющие границы этой страны с Ираном и Турцией.

"Я не знаю, что может произойти в Армении. Но мне не хочется думать о таком негативном исходе", - сказал Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана не делает прогнозов, он просто констатирует факт. В Армении действительно располагается российская база, но повлияет ли этот фактор на развитие ситуации, никто не может сказать. Это все, что было сказано. Все домыслы вокруг этих нескольких фраз - пустые инсинуации.

Ждем, когда устроенный в российских пабликах и СМИ шум по поводу интервью Президента Азербайджана утихнет. Может быть, тогда у наших северных соседей появится возможность успокоиться и начать думать. Каким-то кругам, видимо, нужно развести двух хороших соседей по разные стороны баррикады. И эти кто-то находятся вовсе не в Баку.