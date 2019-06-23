После образования в мае 1918 года на Южном Кавказе независимых государств, наиболее острой проблемой в их отношениях являлся пограничный вопрос. В основном спорными являлись районы смешанного расселения азербайджанцев, грузин и армян. Целый клубок подобных территориальных противоречий сложился между Арменией и Азербайджаном.

Наряду с Нагорным Карабахом, Зангезуром и Нахчываном, среди районов, на которые претендовала Армения, была нагорная часть Газахского уезда Елизаветпольской губернии. По данным Кавказского календаря на 1 января 1916 г. Газахский уезд имел общую площадь 5096,52 кв. верст (5800 кв. км). По тем же данным численность мусульманского населения составляла 65064 человек (49,8%), а армянского- 60327 человек (46%). В телеграмме от 1 марта 1921 года В.Ленину представитель Азербайджанской ССР на Московской конференции Б.Шахтахтинский, касаясь национального соотношения населения уезда и притязаний на него Армении, писал: "Газахский уезд Елизаветпольской губ., населенный в низменной своей части азербайджанцами (50,9%), а в нагорной области - армянами (46,7%), является весь предметом притязания Армении".

В экономическом и этнографическом отношениях нагорные районы Газаха и Карабаха представляли одно целое. В то же время, как становится известно из телеграммы главы правительства Азербайджана Ф.Хойского председателю азербайджанской делегации на Стамбульской конференции М.Расулзаде от 31 июля 1918 года, азербайджанская сторона допускала возможность уступки Армении нагорной части Газахского уезда, в основном населенной армянами, если последняя отказалась бы от притязаний на Карабах. Ф. Хойский писал: "Вам надо всемерно отстаивать; если армяне заявят претензии на Карабах, то тогда откажитесь уступить им Эривань и часть Газахского уезда".

Однако, поскольку Армения не отказывалась от претензий на Карабах, выступала за военный путь решения территориальных споров между республиками, то вопрос о принадлежности Газахского уезда, как и других спорных территорий, вплоть до советизации Азербайджана и Армении решен не был.

После установления советской власти в Азербайджане в конце апреля 1920 года решение вопроса о спорных с Арменией азербайджанских территориях перешло в монопольное право Советской России. Большевистское руководство в Москве стало заигрывать с Арменией, используя территории Азербайджана в качестве разменной монеты на переговорах с дашнакским правительством.

Свои дипломатические шаги Москва дополняла военными. После советизации Азербайджана Кремль попытался установить советскую власть и в Армении. Однако, начавшееся 10 мая 1920 года в Армении большевистское восстание было жестоко подавлено правительственными войсками. После этого начались длительные переговоры, на которых Москва различными дипломатическими маневрами пыталась выиграть время для нового, решающего удара по Армении. Наконец такое время наступило в конце ноября 1920 года, когда, воспользовавшись стремительным наступлением турецкой армии правительства Анкары вглубь Армении, Красная Армия 29 ноября 1920 г. с территории Азербайджанской ССР, пройдя через Газахский уезд, вступила на территорию Армении. Дашнакское правительство было свергнуто, и в Армении к власти пришли большевики.

Отныне вопрос о "спорных" территориях между двумя республиками превратился из межгосударственного во внутренний, поскольку в руководстве обеих советских республик стояли члены большевистской партии, над которым находилось Кавказское бюро РКП(б). Последняя играла роль наместничества Москвы на Кавказе, без вмешательства которого не решался ни один вопрос.

Москва выдвинула программу разрешения пограничных конфликтов двумя путями. Первый путь - создание по следу зон конфликтов национально-территориальных автономий, второй - проведение территориальных размежеваний между республиками с учетом реально сложившихся этнических границ. Как следует из справки, подготовленной Народным комиссариатом земледелия Азербайджанской ССР от 22 октября 1922 г., от Газахского уезда Азербайджанской СССР отошло к Армянской ССР 379984 десятин земли (4141,82 кв.км). Таким образом, Газахский уезд окончательно был разделен по этническому принципу, а его большая часть, в основном населенная армянами, отныне составляла территорию Дилиджанского уезда Армянской ССР.

После упразднения в 1922 году пограничных застав и контрольных пунктов, границы между Азербайджаном и Арменией фактически потеряли значение межгосударственных. В результате крестьяне обеих республик получили свободу передвижения. Это, в свою очередь, стало причиной раздоров, недоразумений и столкновений между уездами двух республик на хозяйственной почве, по вопросам о праве пользования пастбищами и водными источниками.

Вплоть до конца 1920-х годов подобные пограничные споры наиболее остро шли между Газахским уездом Азербайджанской ССР и Дилиджанским уездом Армянской ССР. Архивные документы показывают, что пограничные споры в большинстве случаев решались в пользу армянской стороны. Вот лишь некоторые факты:

Участок Чомча, площадью 940 десятин, спорный между селением Кульп Дилиджанского уезда ССР Армении и селением Шихлы II Газахского уезда Азербайджанской ССР постановлением особой местной Земкомиссии ЗакЦИК от 27 октября 1924 года (протокол № 19) был передан селению Кульп ССР Армении.

Участок Аджи, площадью 1002 десятин, спорный между селением Бараны Дилиджанского уезда ССРА и селением Коймахлы Газахского уезда Азербайджанской ССР постановлением Земкомиссии ЗакЦИК от 31 октября 1924 года был разделен, северо-восточная его часть, площадью 612 десятин, была предоставлена селению Коймахлы Азербайджанской ССР, а юго-западная часть, площадью 390 десятин, селению Бараны ССР Армении.

Участок Карачал, площадью 700 десятин, спорный между селением Котканд Дилиджанского уезда ССРА и селением Дашсалахлы Газахского уезда АССР, решением Земкомиссии ЗакЦИК от 1926 года передан селению Котканд ССР Армении.

Участок Багманчала, площадью около 300 десятин, спорный между селениями Довех Дилиджанского уезда ССРА и селением Камарлы Газахского уезда АССР, вначале постановлением комиссии от 28 сентября 1923 года подлежал оставлению в составе селения Камарлы АССР. Однако, в дальнейшем, постановлением ЗакЦИК от 1925 года участок был разделен пополам между вышеупомянутыми селениями.

Участок, площадью 69 десятин, спорный между селением Лалакенд Дилиджанского уезда ССРА и селением Чахмалы Газахского уезда АССР, постановлением особой местной комиссии Земкомиссии ЗакЦИК от 8 ноября 1924 года оставлен за селением Лалакенд Дилиджанского уезда.

Участок Гюнеш, площадью 753 десятин, спорный между селениями Норашен, Мосескенд и Нижний Кизил Булаг Дилиджанского уезда ССРА и селением Гаджали и Алибекли Газахского уезда АССР, решением Земкомиссии ЗакЦИК от 1925 года разделен. Часть участка, площадью 186,5 десятин, переходила селению Гаджалы и Алибекли Газахского уезда АССР, а остальная- площадью 566,5 десятин - передавалась селениям Норашен и Мосескенд Дилиджанского уезда ССРА. Данное решение было окончательно утверждено постановлением Закавказского ЦИК от 18 февраля 1929 года.

Остро стоял вопрос о землях и лесах Шиних-Айрумского района между Газахским уездом АССР и Дилиджанским уездом ССРА. Вся площадь данного района составляла 11659 десятин. В пределах этой площади находилось 14 селений и отселков с тюркским населением в 4124 души. Согласно границам, установленным 28 апреля 1923 года комиссией по разграничению уездов при ЗакЦИК, кроме вышеупомянутых 14 селений и отселков в состав площади этого района входило 48 зимовок (построек для содержания скота в зимнее время), из числа которых 30 принадлежали тюркскому населению Азербайджанской ССР, 18 зимовок, по сведениям Наркомзема Армении, гражданам этой республики. В сентябре 1925 года специальная комиссия Земкомиссии ЗакЦИК, проведя обследование данного района, пришла к выводу, что все недоразумения и споры в Шиних-Айрумском районе происходят, главным образом из-за того, что границы, установленные комиссией ЗакЦИК от 28 апреля 1923 года, не были закреплены в натуре. Вместе с тем, в докладной записке комиссии отмечалось, что, так как по протоколу от 28 апреля 1923 года в Шиних-Айрумском районе участок территории Азербайджана внедряется в территорию Армении и наоборот, то Армения предлагает означенный участок, площадью 4000 десятин, предоставить ей, взамен чего она соглашается дать равновеликий как по площади, так и по населенности участок Башкендского общества, внедряющийся в Азербайджан. По мнению комиссии, в случае осуществления этого предложения армянской стороны было бы достигнуто возможное упорядочение административного управления. Однако, в той же докладной записке была помещена такая оговорка: "Тюркское население Шиних-Айрумского района и армянское население Башкендского района настойчиво отказывается перейти в соседнюю республику, как-то усматривается из прилагаемых заявлений".

Надо сказать, что результаты работы данной комиссии стали объектом обсуждения на заседании Земельной комиссии АССР. Во время своего выступления на заседании Земельной комиссии 30 ноября 1925 года народный комиссар земледелия Азербайджанской ССР Д.Буният-Заде отметил: "Я сам прочитал протокол комиссии, где около 4000 десятин леса действительно входит немного в Армению и столько же в Азербайджан. Тот лес, который от Азербайджана идет внутрь Армении, населяют мусульмане. В этом районе лес очень хороший, а в другом районе, где живут армяне, и где лес входит внутрь Азербайджана леса там плохие. Комиссия привезла с собой готовый проект о том, чтобы лучший район присоединить к Армении, а плохой район присоединить к Азербайджану, и этим создать для нас и для армян скандал, потому, что при опросе армянского населения они ответили, что не хотят соединиться с Азербайджаном. Так же и тюрки не желают соединиться с Арменией. Тут кому-то нужно было создать провокацию, создать условия, чтобы потом эти национальности враждовали между собой. Я думаю и для Армении, и для Азербайджана это не нужно".

Несмотря на эти негативные факты в работе Земельной Комиссии, изложенные азербайджанской стороной, 11 января 1927 года на заседании Земельной комиссии ЗакЦИК под председательством С.Касьяна между народными комиссарами земледелия Армянской ССР А.Ерзикяном и Азербайджанской ССР Д.Буният-Заде было достигнуто соглашение, которое отражало предложения правительства Армении, предложенные комиссии по обследованию Шиних-Айрумского района Газахского уезда в сентябре 1925 года. Данное соглашение было утверждено постановлением Закавказского ЦИК от 18 февраля 1929 года. Согласно постановлению Дилиджанскому уезду Армянской ССР был передан участок, площадью в 4000 десятин Шиних-Айрумского района Газахского уезда АССР.

В качестве "компенсации" Азербайджанской ССР передавалось армянское селение Башкенд (3485 десятин), но с условием, что за счет южной части площади Шиних-Айрумского района АССР для селения Башкенд будет выделена полоса земли (летних пастбищ), которая территориально должна была связать это селение с Дилиджанским уездом Армянской ССР. Таким образом, армянскому населению селения Башкенд предоставлялся коридор, который вновь должен был их соединить с Армянской ССР. Одновременно, в постановлении указывалась необходимость дополнительно обеспечить жителей селения Башкенд за счет земель Шиних-Айрумского района Газахского уезда Азербайджанской ССР.

Кроме того, спорным был также вопрос о трех селениях Газахского уезда: Софлу, Бархударлы и Юхары Эскипара с общей площадью 3104 десятин, с числом 577 душ, оказавшихся внутри Дилиджанского уезда. Эти селения, которые входили в административные границы Газахского уезда АССР (Гянджинский округ), оказались отделенными от него чересполосицей. На заседании местной комиссии ЗакЦИК от 19-20 июля 1929 года было принято решение, что единственно возможной и целесообразной формой ликвидации чересполосицы считать передачу всех трех селений Дилиджанскому уезду Армянской ССР. Этим же постановлением селение Хейрумлы Газахского уезда ввиду малочисленности его населения (26 дворов) по сравнению с селением Кунен-Хейрумлы (100 дворов) Дилиджанского уезда было объединено с последним и передано в управление Дилиджанского уезда Армянской ССР.

В целом, как видно из доклада Земельной комиссии от 1928 года о пограничных спорах Азербайджанской ССР с соседними республиками, из общей площади эйлагов бывшего Газахского уезда Азербайджанской ССР к Армянской ССР отошло 75904 десятин удобной земли и 79208 десятин неудобной земли. Таким образом, население Газахского уезда лишилась 50 % площади эйлагов.

Один из последних спорных инцидентов на участке границы Газахского района Азербайджанской ССР с Армянской ССР накануне распада СССР произошел в октябре 1984 года. Армянская сторона выступила с претензиями на земельный участок, площадью 1675 га селения Камарли Газахского района, расположенный на границе с селением Довех Ноемберянского района Армении.

Для изучения ситуации на месте в селение выехали заместитель председателя Совета министров Азербайджанской ССР Ш.А.Расизаде, секретарь Газахского райкома партии А.Г.Сулейманов, председатель райисполкома Б.Эюбов, начальник Главного управления землепользования и землеустройства министерства сельского хозяйства Азербайджанской ССР А.Дадашев, а также первый заместитель председателя Совета министров Армянской ССР В.Мовсесян, секретарь Ноемберянского райкома КП Армении Р.Мамян, директор совхоза "Довех" того же района Г.Меграбян, директор Ноемберянского лесхоза Г.Авакян, главный специалист Земельно-проектного института Армении Г.Варданян.

На трех машинах "Нива" и ВАЗ-69 они прибыли к источнику питьевой воды "Батаглы булаг", расположенному примерно в 6 км от совхоза Димитрова деревни Камарли. Встретив машины с членами комиссии примерно в 3,5 км от деревни, жители Камарли, опасаясь того, что "спорный" участок будет передан Армении, довольно бурно выразили свой протест. Сельчане опрокинули набок две автомашины, подвергли оскорблениям вышедших из машин должностных лиц. Затем их заставили проследовать в сельский клуб, где был составлен и подписан официальный акт о принадлежности указанных земель селению Камарли и о том, что они не будут отобраны. Только после того, как эти требования были выполнены, непрошеных гостей выпустили из клуба.

Данный инцидент был рассмотрен на специальном заседании Бюро ЦК КП Азербайджана 12 ноября 1984 года. По данному вопросу Бюро ЦК приняло постановление из 10 пунктов. В постановлении отмечалось, что во время конфликта в селении Камарли (совхоз им. Димитрова) Газахского района были нанесены побои ряду ответственных работников Армении и Азербайджана, что явилось следствием нездоровых межнациональных отношений среди части местного населения, неверной оценки партийными и советскими органами сложившейся ситуации в коллективе совхоза. Непосредственным поводом к конфликту явились земельные споры о пользовании лесным массивом площадью 1675 га, расположенным между с. Камарли Газахского района Азербайджанской ССР и с. Довех Ноемберянского района Армянской ССР. Особо отмечалось, что обострение обстановки среди населения Камарли было прямым результатом запущенности в коллективе совхоза им. Димитрова массово-политической и идейно-воспитательной работы и дезинформирования населения.

Хотя в данном конкретном случае азербайджанская сторона сумела сохранить неприкосновенность своих границ, однако последующие события показали, что армянская сторона не отказалась от своих планов. Так, в работе армянского историка Г.Мирзояна приводятся воспоминания бывшего заместителя Совета министров Армянской ССР Владимира Мовсисяна: "В октябре 1984 г. по поручению Демирчяна - утрясти спорные пограничные вопросы с азербайджанской стороной - я выехал в районы Иджевана и Ноемберяна. В селе Довех под контролем ЦК КПСС были начаты работы по уточнению и упорядочению землепользования на разных участках армяно-азербайджанской границы. В результате в 1988 г. между двумя республиками был подписан протокол, согласно которому на всем протяжении границы от Ноемберяна до Мегри Армении были переданы 14551 га земли" (145,51 кв. км - И.Н.)".

Таким образом, накануне отторжения Нагорного Карабаха от Азербайджана, Армении была передана значительная часть территории республики. Тогда об этом соглашении знал только узкий круг людей в высшем руководстве республики. Гром прогремел уже в феврале 1988 года, когда Армения решила откорректировать всю границу с Азербайджаном.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана