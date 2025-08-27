https://news.day.az/world/1776591.html Армения назначила нового посла в США Новым чрезвычайным и полномоченным послом Армении в США назначен Нарек Мкртчян. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Лилит Макунц освобождена от этой должности.
Армения назначила нового посла в США
Новым чрезвычайным и полномоченным послом Армении в США назначен Нарек Мкртчян.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Лилит Макунц освобождена от этой должности.
