https://news.day.az/world/1776628.html Три страны ЕС могут восстановить санкции против Ирана Великобритания, Германия и Франция могут инициировать процесс восстановления санкций против Ирана 28 августа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. Данное решение может быть приняты в связи с тем, что переговоры о ядерной программе Тегерана не увенчались успехом.
Власти этих стран планируют письменно известить о своем решении Совет Безопасности ООН. Санкции против финансового, банковского, энергетического и оборонного секторов Ирана будут восстановлены спустя 30 дней после этого, отмечает источник.
