Стрельба в католической школе в США, десятки раненых - ВИДЕО
В Миннеаполисе (штат Миннесота, США) произошла стрельба в католической школе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN, стрелявший был задержан, в настоящее время угрозы нет.
По данным CBS, в результате инцидента пострадали 20 человек.
Президент США Дональд Трамп заявил, что на место происшествия направлены сотрудники Федерального бюро расследований.
По его словам, ситуация останется под контролем.
