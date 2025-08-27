В Миннеаполисе (штат Миннесота, США) произошла стрельба в католической школе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на CNN, стрелявший был задержан, в настоящее время угрозы нет.

По данным CBS, в результате инцидента пострадали 20 человек.

Президент США Дональд Трамп заявил, что на место происшествия направлены сотрудники Федерального бюро расследований.

По его словам, ситуация останется под контролем.