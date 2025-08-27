https://news.day.az/society/1776598.html Пожар в Центре DOST в Хырдалане потушен Пожар в административном здании в городе Хырдалан Абшеронского района потушен. Об этом Day.Az сообщили в МЧС.
Пожар в административном здании в городе Хырдалан Абшеронского района потушен.
Об этом Day.Az сообщили в МЧС.
Сообщается, что на горячую линию "112" МЧС поступило сообщение о возгорании в административном здании в городе Хырдалан Абшеронского района, и на место были направлены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска.
Возгорание было локализовано в короткие сроки.
Отметим, пожар произошел в Центре DOST в Хырдалане.
