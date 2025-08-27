Пожар в Центре DOST в Хырдалане потушен

Пожар в административном здании в городе Хырдалан Абшеронского района потушен.

Об этом Day.Az сообщили в МЧС.

Сообщается, что на горячую линию "112" МЧС поступило сообщение о возгорании в административном здании в городе Хырдалан Абшеронского района, и на место были направлены силы Государственной противопожарной службы и Службы спасения особого риска.

Возгорание было локализовано в короткие сроки.

Отметим, пожар произошел в Центре DOST в Хырдалане.