Starship Маска совершила десятый тестовый полёт

Ракета "Starship" Илона Маска совершила десятый тестовый полёт, после ряда неудачных запусков.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ракета успешно стартовала с космодрома Старбейс в штате Техас, США. Юбилейный запуск стал первым по-настоящему успешным для Starship, человечество стало ещё немного ближе к покорению Марса.

Представляем вашему вниманию данное видео: