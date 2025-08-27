https://news.day.az/world/1776578.html

Starship Маска совершила десятый тестовый полёт - ВИДЕО

Ракета "Starship" Илона Маска совершила десятый тестовый полёт, после ряда неудачных запусков. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ракета успешно стартовала с космодрома Старбейс в штате Техас, США. Юбилейный запуск стал первым по-настоящему успешным для Starship, человечество стало ещё немного ближе к покорению Марса.