В Лянкяране арестован подозреваемый в контрабанде 62 кг наркотиков

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджана продолжают операции в приграничных районах с целью предотвращения контрабанды наркотиков на территорию страны.

Как сообщили в Day.Az в МВД, в ходе очередной операции в Лянкяранском районе был задержан житель Лерикского района Назим Фараджев (1978 г.р.). В ходе обыска у него было обнаружено 62 кг наркотиков.

Отметим, чтобы не вызывать подозрений, Фараджов вместе с членами семьи выехал по адресам, куда доставлял наркотики. В ходе проведенных расследований было доказано, что он в разное время вступал в сговор с гражданами Ирана, личности которых были изучены, и организовывал незаконный оборот наркотических средств на территории страны.

По факту возбуждено уголовное дело. В отношении задержанного решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.