Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу «Аль-Арабия» отражает мирную стратегию Азербайджана

Как сообщалось ранее, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью телеканалу "Аль-Арабия" Саудовской Аравии.

Комментируя вопросы, затронутые в интервью, политолог Азер Гараев заявил Trend, что оно несет важные месседжи о дипломатических успехах Азербайджана, шагах и стратегических целях в направлении мира и развития в регионе, передает Day.Az.

А.Гараев отметил, что парафированный в Вашингтоне в августе 2025 года документ является историческим этапом, свидетельствующим о завершении конфликта между Арменией и Азербайджаном.

"Как видно из заявлений Президента Ильхама Алиева, этот документ подтверждает стремление Азербайджана к миру и его активную дипломатию. Даже несмотря на то, что окончательное утверждение документа зависит от внутренних конституционных изменений в Армении, фактически в регионе началась новая эпоха мира и сотрудничества.

Инициатива Азербайджана по Зангезурскому коридору - проект, представленный как "Маршрут Трампа" - не только усиливает геополитическое положение страны, но и углубляет экономическую интеграцию и транспортные связи в регионе. Этим проектом Азербайджан соединяет свою основную территорию с Нахчываном и занимает важную роль в регионе как транзитная страна. Для Армении эта инициатива также открывает конструктивные возможности и основана на беспроигрышной модели, то есть обе стороны могут извлечь из этого пользу",- сказал он.

Гараев подчеркнул, что инцидент со сбитым Россией азербайджанским гражданским самолетом вызвал серьезную напряженность в отношениях между двумя странами и большое разочарование у азербайджанского народа.

"Как отметил Ильхам Алиев, это была трагическая ошибка как с технической, так и с дипломатической точки зрения, и требуется открытое, прозрачное и справедливое расследование со стороны противоположной стороны. В то же время после этого инцидента в России произошли нападения и акты насилия в отношении азербайджанцев, что ещё больше ухудшило отношения. Тем не менее Азербайджан отдаёт предпочтение миру, диалогу и конструктивному подходу, но при этом твёрдо заявляет, что не потерпит неуважения к своему народу и государству. Это демонстрирует сложность двусторонних отношений и подчёркивает необходимость принятия серьёзных шагов для восстановления диалога с Москвой в будущем",- отметил он.

Политолог сказал, что позиция Президента Ильхама Алиева по отношениям с Ираном также является примером государственности.

"Президент Ильхам Алиев, подчеркивая важность официальных и институциональных связей, отмечает необходимость укрепления взаимного доверия и понимания. Расширение Азербайджаном региональных связей через альтернативные маршруты и многогранную дипломатию демонстрирует стратегическую гибкость страны.

В то же время в интервью Президент Ильхам Алиев оценивает Президента США Дональда Трампа как активного и смелого лидера в мирных инициативах, заявляя о своей поддержке его кандидатуры на Нобелевскую премию мира. Это проявление активной и принципиальной позиции Азербайджана в глобальной политике",- также подчеркнул он.

Гараев сказал, что в интервью также отмечается сильная роль и стратегия сотрудничества Азербайджана в Организации тюркоязычных государств как важный фактор единства и развития в регионе.

"Это подтверждает статус Азербайджана как надежного и влиятельного игрока на региональной и мировой арене.

В целом, интервью ясно и убедительно отражает значение, придаваемое Азербайджаном миру, стабильности, развитию и региональному сотрудничеству, возможности дипломатического маневра и геополитическую стратегию. Заявления Президента Ильхама Алиева представляют Азербайджан не только как сильное государство, но и как регионального лидера, открытого для взаимопонимания и диалога", - добавил он.