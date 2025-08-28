İdman.biz представляет интервью Futbolxeber.az с капитаном "Карабаха" Абдуллой Зубиром после ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футболу с "Ференцварошем":

- Несмотря на поражение 2:3, "Карабах" вышел в основной этап турнира. Что вы можете сказать об ответном матче с "Ференцварошем"?

- Несмотря на поражение, мы добились своей цели. И очень рады. Мы провели сложный матч против очень сильного соперника. Отлично поработали на поле. Теперь нужно наслаждаться достигнутым результатом.

- Интересно, что в этот раз, как всегда, после забитого гола вы побежали к главному тренеру Гурбану Гурбанову. Есть ли для этого какая-то особая причина?

- Я здесь уже давно. Наш главный тренер всегда поддерживает меня и вселяет уверенность. Поэтому после забитого гола я думаю, что должен бежать к Гурбану Гурбанову, чтобы отпраздновать свою радость вместе с ним и товарищами по команде. Он этого заслуживает.

- Болельщики говорят, что когда Зубир в форме, "Карабах" неудержим и всегда побеждает. Вы согласны с этим мнением?

- Это мнение болельщиков. Я им благодарен. Всегда стараюсь выкладываться на поле по максимуму. Победа нашей команды важнее моей индивидуальной игры. Я всегда хочу помочь своей команде добиться хорошего результата.

- Кстати о болельщиках, как вы оцениваете их перформанс в матче с "Ференцварошем"?

- Наши болельщики были потрясающими. Мы добились этого успеха вместе с ними. Хочу поблагодарить всех, кто нас поддерживал. Пусть они всегда будут с нами. Очень приятно чувствовать их поддержку.

- "Карабах" уже находится в основном этапе Лиги чемпионов, где сыграют сильнейшие команды. С какой командой вы хотели бы встретиться?

- Неважно. Главное, что нас ждут важные матчи. Мы хотим получить удовольствие от игр с сильными командами. Ведь главное - попасть на этот турнир.