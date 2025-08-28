Azərbaycanda bu şəxslərə ev veriləcək
Azərbaycanda təbii hadisələrdən zərər görmüş şəxslərin evlə təminatı davam etdirilir.
Day.Az xəbər verir ki, bu dəfə respublika ərazisində 15-16 avqust 2025-ci il tarixlərində baş vermiş intensiv yağışlar nəticəsində yaranmış sel sularının ziyan vurduğu Xaçmaz və Xızı rayonlarında qəzalı vəziyyətdə olan fərdi yaşayış evləri tikiləcək.
Belə ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi Tikintidə Təhlükəsizliyə Nəzarət Dövlət Agentliyi Tikilməkdə olan Obyektlərin Birləşmiş Müdiriyyəti bununla bağlı müvafiq işlərə yekun vurub.
Qurum sözügedən işlərin icrasını "İnnova İnşaat" MMC-yə həvalə edib və müqavilə bağlayıb.
Müqaviləyə əsasən, MMC-yə 1 843 803 manat ödənilib.
İşlərin həvalə olunduğu "İnnova İnşaat" MMC 2019-cu ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Nizamnamə kapitalı 10 manat olan şirkətin qanuni təmsilçisi Həsənli Elmar Azər oğludur.
