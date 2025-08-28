https://news.day.az/sport/1776655.html Определились все участники общего этапа Лиги чемпионов Сегодня, 27 августа, завершились ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которых стали известны все участники общего этапа главного еврокубкового турнира, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
Сегодня, 27 августа, завершились ответные матчи раунда плей-офф Лиги чемпионов, по итогам которых стали известны все участники общего этапа главного еврокубкового турнира, передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
Последними в число 36 команд вошли азербайджанский "Карабах", бельгийский "Брюгге", португальская "Бенфика" и датский "Копенгаген".
В основном этапе Лиги чемпионов сыграют такие гранды, как "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Барселона", "Реал", "Бавария", "ПСЖ", а также чемпионы разных стран Европы, включая "Карабах".
Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/26 пройдет в четверг, 28 августа.
