Матч "Нефтчи" - "Туран Товуз" доверен арбитру ФИФА

Объявлены назначения на третий тур Премьер-лиги Мисли по футболу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главный матч тура - "Нефтчи" - "Туран Товуз" - доверен арбитру ФИФА Алияру Агаеву. В игре между лидерами "Сумгайыт" - "Шамахы" главным судьей будет Кямал Умудлу. Премьер-лига Азербайджана III тур 29 августа