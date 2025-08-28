Матч "Нефтчи" - "Туран Товуз" доверен арбитру ФИФА
Объявлены назначения на третий тур Премьер-лиги Мисли по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, главный матч тура - "Нефтчи" - "Туран Товуз" - доверен арбитру ФИФА Алияру Агаеву.
В игре между лидерами "Сумгайыт" - "Шамахы" главным судьей будет Кямал Умудлу.
Премьер-лига Азербайджана
III тур
29 августа
18:30. "Сумгайыт" - "Шамахы"
Судьи: Кямал Умудлу, Намик Гусейнов, Вусал Мамедов, Эмин Алиев
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Зохраб Аббасов
Судья-инспектор: Фейзи Фейзуллаев
Представитель АФФА: Анар Шихалиев
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде
20:30. "Нефтчи" - "Туран Товуз"
Судьи: Алияр Агаев, Зейнал Зейналов, Акиф Амирали, Эльвин Байрамов.
VAR: Ниджат Исмаиллы
AVAR: Рахиль Рамазанов
Судья-инспектор: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Заур Гаджи-Магеррамов
Нефтчи Арена
30 августа
18:00. "Зиря" - "Кяпаз"
Судьи: Кямранбей Рагимов, Асиман Азизли, Эйюб Ибрагимов, Турал Гурбанов
VAR: Джавид Джалилов
AVAR: Муслим Алиев
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Кифаят Мустафаева
Стадион спортивного комплекса Зиря
20:30. "Араз-Нахчыван" - "Габала"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Парвин Талыбов, Али Алиев
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Кямран Байрамов
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Эльман Мусаев
Лив Бона Деа Арена
31 августа
17:00. "Карван-Евлах" - "Карабах"
Судьи: Раван Гамзазаде, Джамиль Гулиев, Гюльнура Акбарзаде, Кямран Алиев
VAR: Рашад Ахмедов
AVAR: Теймур Теймуров
Судья-инспектор: Шахин Джафаров
Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов
Шамахинский городской стадион
19:30. "Сабах" - "Имишли"
Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Керим Зейналов, Вугар Гасанлы.
VAR: Ингилаб Мамедов
AVAR: Ширмамед Мамедов
Судья-инспектор: Бабек Гулиев
Представитель АФФА: Эмин Джафаров
Банк Республика Арена.
