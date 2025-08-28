Баку поставил все точки над «i» в вопросе Зангезурского коридора

Автор: Лейла Таривердиева

Никто не умеет так решительно и бесповоротно ставить точки над "i", как это делает Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Так поступают сильные политики, уверенные в своих силах, имеющие серьезный вес на мировой арене и способные влиять на процессы. Поэтому его слова всегда ждут, и не только в Азербайджане. Нет сомнений, что сказанное азербайджанским лидером в интервью телеканалу "Аль-Арабия" (Саудовская Аравия) тоже будет внимательно изучаться, и на основе его слов будут делаться выводы и строиться прогнозы касательно региона.

Не секрет, что сегодня весь мир внимательно наблюдает за процессами, разворачивающимися вокруг Зангезурского коридора, или же, как он теперь называется, Маршрута Трампа. Достижение договоренности в Вашингтоне, а особенно подключение к проекту американской стороны стало для всех большой неожиданностью. Эксперты поражены резкой сменой официальным Ереваном своей позиции и превращением Никола Пашиняна в ревностного сторонника проекта. Все понимают, чья это заслуга и какая огромная и напряженная работа Баку за всем этим стоит. Так виртуозно решить вопрос, который, как многие полагали, в принципе нерешаем. После вашингтонского саммита сложились совершенно новые реалии, в регион пришли силы, которых тут не ждали даже самые искушенные аналитики. Все изменилось, и изменилось в лучшую сторону, открыв массу возможностей для превращения этого географического пространства в пространство сотрудничества и взаимопонимания.

Лидеры стран, если они руководствуются интересами своих государств и экономической выгодой, а не вздорными политическими нарративами, не могут не видеть, что Азербайджан старается не только ради себя. Да, для себя он старается в первую очередь, но исходит из соображений связанности всех процессов регионе и огромных преимуществ общей выгоды. А Зангезурский коридор выгоден всем. Нет ни одной страны, против интересов которой играл бы проект. Распространяемые до сих пор инсинуации не выдерживают критики, полностью противореча реалиям, которые у всех перед глазами.

Особенно примечательна в этом контексте позиция Исламской Республики Иран. Сегодняшнее руководство страны отказалось от политики отрицания и угроз в отношении проекта коммуникаций через Западный Зангезур. Это очень мудрый подход, который начал проявлять себя вскоре после избрания Масуда Пезешкиана Президентом ИРИ. Между лидерами Азербайджана и Ирана сегодня существует искренний диалог и взаимопонимание. Как сказал Президент Ильхам Алиев, "наши личные отношения и отношения между нашими администрациями очень конструктивные и очень дружественные. Что касается официальной позиции Ирана в отношении новых событий, мы считаем ее очень разумной и очень позитивной. Говоря "официальная позиция", я имею в виду позицию Президента и министра иностранных дел. Это официальная позиция".

На уточняющий вопрос журналистки, глава государства ответил прямо, что Баку принимает во внимание позицию политиков, избранных народом, а не каких-то бывших чиновников, сегодня называющихся советниками.

Речь, как всем понятно, идет о советниках, ставших рупором радикального крыла иранской власти. В то время, как Президент Пезешкиан говорит о важности Зангезурского коридора для Ирана и отсутствии каких-либо угроз для ИРИ, плохие советники заявляют, что Тегеран никогда не допустит строительства этих коммуникаций.

Радикальные круги, опередив даже Ереван, первыми заявили о мифических угрозах территориальной целостности Армении и интересам Ирана. Такой позиции Тегеран официально придерживался при прежнем руководстве. После того, как иранский народ избрал своим президентом Масуда Пезешкиана, заботу о торможении проекта взял на себя офис верховного лидера в лице Вилаяти. Но Баку четко дал понять иранской стороне, с кем будет работать в регионе. А это после 2020 года важно для каждого политика в этой географии, потому что авторитет Азербайджана и его лидера возрос в разы.

"Эта позиция для нас совершенно не важна, - сказал в интервью "Аль-Арабиа" Президент Ильхам Алиев, имея в виду противников дороги через Зангезур в Иране. - Она не имеет для нас никакого значения, поскольку наши межгосударственные отношения - это отношения между правительствами, между президентами, между министрами иностранных дел. Поэтому мы полностью игнорируем эти ложные нарративы, которые распространяют так называемые советники. Для нас все ясно. Позиция Президента абсолютно разумна и основана на том, что Зангезурский коридор не представляет никакой угрозы Ирану".

Напомним, что недавно господин Пезешкиан заявил, что "этот коридор будет выгоден и Ирану", что "ситуация вокруг коридора не столь драматична, как это преподносится", и что "все стороны учитывают требования Ирана".

Возражения против Зангезурского коридора, что из Ирана, что из Армении были нелогичными и не подкрепленными фактами. Азербайджан обвиняли в намерении силой захватить Зангезур для прокладки дорог. Однако в Баку никогда даже не намекали на подобную возможность. Элементарная логика подсказывает, что будь у Азербайджана такой план, он был бы осуществлен еще до подписания капитуляции Ереваном. Азербайджанская армия просто не остановилась бы на границе, вот и все. На вопрос, есть ли у Азербайджана такая сила, азербайджанский лидер уверенно ответил: да, конечно, есть, и все об этом знают. "И даже те, кто дает плохие советы, знают, что мы обладаем такой силой", - заметил он.

У Азербайджана есть историческое право настаивать на строительстве коммуникаций в Нахчыван. Президент кратко коснулся истории вопроса, о которой аудитория саудовского телеканала вряд ли знает. Когда-то "материковый" Азербайджан и Нахчыван были единым целым, пока советская власть не подарила азербайджанские земли Армении. До развала СССР с точки отдаленности автономии не создавала проблем, потому что республики были частью единой страны. Но с началом армянской агрессии связь оборвалась. Армянская сторона разобрала железную дорогу и продала на металлолом. Причем, в годы оккупации была разрушена и часть пути, идущая вдоль азербайджано-иранской границы.

На своей территории Азербайджан уже завершает строительство железнодорожной линии, она почти дотянулась до армянской границы. Армения же за пять послевоенных лет не сделала ни одного шага в направлении восстановления коммуникаций.

Вашингтонская встреча и участие в решении вопроса Президента США Дональда Трампа стали завершающим этапом в долгой и упорной борьбе Азербайджана за свое право иметь прямую связь с Нахчываном.

Те, кто упирался и тянул время в Армении, и те, кто дает плохие советы в Иране, на самом деле действуют против интересов своих стран. Никол Пашинян потратил на продвижение мертворожденного "перекрестка мира" массу времени, которое можно было потратить на восстановление коммуникаций. Без восстановления коммуникаций в Западном Зангезуре, то есть без Азербайджана, Армения не сможет стать транзитной страной. Сегодня Никол Пашинян пришел к этой истине.

Что касается Ирана, то страна, оказавшаяся в изоляции по вине радикальных кругов, которые пятьдесят лет не могут найти с миром общего языка, нуждается в выходе на широкие рынки. В интервью саудовскому каналу азербайджанский лидер буквально на пальцах объяснил, почему Зангезурский коридор для Ирана не угроза, а прекрасный шанс. В частности, появление этого маршрута никак не помешает развитию коридора Север-Юг, а, наоборот, обогатит его дополнительными возможностями. Фактически Зангезурский коридор станет альтернативным маршрутом Север-Юг, пусть и не прямым.

"Что может произойти с сообщением между Севером и Югом? Оно может пройти через Зангезур. Опять же, если представить карту, маршрут может протянуться из Северной Европы в Россию, в Азербайджан, а затем из Азербайджана в Зангезур, затем в Нахчыван, а из Нахчывана есть железнодорожное сообщение с Ираном, которое пролегает к Персидскому заливу. Так что на самом деле Зангезурский коридор будет не только транспортным коридором Восток-Запад, но и транспортным коридором Север-Юг. И вместо одного маршрута Север-Юг из России в Иран через Азербайджан у нас будет еще один - из России в Азербайджан, Армению, Нахчыван и далее - в Иран. Так что, думаю, это будет выигрышная ситуация для всего региона, и здесь не будет проигравших", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Такова в целом политика азербайджанского лидера - решать вопросы так, чтобы в них не было проигравших. Только в вопросах территориальной целостности и безопасности Азербайджан будет всегда блюсти исключительно национальные стратегические интересы. Когда же речь идет об экономике, о коммуникациях и логистике, то принципиальным становится вопрос взаимных интересов соседей и партнеров. Проекты работают успешно только тогда, когда все вовлеченные стороны заинтересованы в этом успехе. А для этого нужны хорошие отношения со всеми соседями и соседями их соседей.

Азербайджан действует, исходя именно из этого принципа. Это поняли в Армении, это поняли в Иране.