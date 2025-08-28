Дорогая видеокарта RTX 5090 взорвалась прямо во время видеомонтажа

По словам пользователя, во время видеомонтажа он услышал громкий хлопок, после чего компьютер отключился, а из корпуса появился дым и запах гари. Осмотр показал, что причиной сбоя стал взрыв конденсатора вблизи 16-пинового коннектора. Повреждение оказалось настолько сильным, что деформировались соседние ребра радиатора, однако сам разъем остался невредимым.

Отмечается, что система была собрана на базе блока питания Super Flower Leadex III мощностью 1300 Вт с использованием штатного кабеля 12VHPWR.

Предполагается, что подобная неисправность может быть связана с качеством пайки или использованием компонентов более низкого класса. Так как Nvidia поставляет лишь графический процессор и память, ответственность за производственные дефекты лежит на партнерах, в данном случае - на PNY. Также не исключается, что дополнительным фактором перегрева могло стать тепловое воздействие радиатора.

Производитель подтвердил гарантийную замену устройства стоимостью выше $2000.