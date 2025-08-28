Дорожная полиция обратилась к водителям в связи с ветреной погодой

Сохраняющаяся уже несколько дней ветреная погода создает дополнительные риски для безопасности участников дорожного движения в различных регионах республики. В таких погодных условиях управление транспортными средствами затрудняется, контроль над рулем ослабевает, что может привести к внезапным и нежелательным дорожно-транспортным происшествиям.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления государственной дорожной полиции (ГУГДП) к участникам дорожного движения в связи с ветреной погодой.

В обращении рекомендуется обратить особое внимание на следующие моменты с точки зрения безопасности:

- Снижать скорость на территориях, где наблюдается сильный ветер, и корректировать дорожное движение в соответствии с погодными условиями;

- Соблюдать безопасную дистанцию с другими транспортными средствами;

- Крепко держать руль;

- Быть внимательнее на открытых автомагистралях, мостах и горных территориях;

- Не парковать автомобили под деревьями, столбами и рекламными щитами, которые могут опрокинуться.

Кроме того, ГУГДП обратило внимание пешеходов на важность соблюдения осторожности при переходе дорог, учитывать скорость приближающихся транспортных средств и быть осторожными при движении по открытым площадям и широким дорогам.

ГУГДП в очередной раз призвало всех участников дорожного движения ответственно относиться к правилам дорожного движения.