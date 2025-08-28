У нефтяных вышек заметили акулу

У берегов Абадана в Персидском заливе, недалеко от нефтяных вышек, заметили китовую акулу.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Местный житель с лодки запрыгнул ей на спину и станцевал, а после прокатался на ней.

Представляем вашему вниманию данное видео: