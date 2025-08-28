https://news.day.az/world/1776671.html

У нефтяных вышек заметили акулу - ВИДЕО

У берегов Абадана в Персидском заливе, недалеко от нефтяных вышек, заметили китовую акулу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Местный житель с лодки запрыгнул ей на спину и станцевал, а после прокатался на ней. Представляем вашему вниманию данное видео: