https://news.day.az/world/1776671.html У нефтяных вышек заметили акулу - ВИДЕО У берегов Абадана в Персидском заливе, недалеко от нефтяных вышек, заметили китовую акулу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Местный житель с лодки запрыгнул ей на спину и станцевал, а после прокатался на ней. Представляем вашему вниманию данное видео:
У нефтяных вышек заметили акулу - ВИДЕО
У берегов Абадана в Персидском заливе, недалеко от нефтяных вышек, заметили китовую акулу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Местный житель с лодки запрыгнул ей на спину и станцевал, а после прокатался на ней.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре