Трагический инцидент произошел в индийском городе Вирар, где в ночь на среду обрушилось четырехэтажное здание, построенное без соответствующего разрешения. По данным полиции, катастрофа произошла в 00:05 по местному времени, когда незаконная постройка, вмещавшая около 50 квартир, рухнула на соседний пустующий жилой дом, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Особую трагичность событию придает то, что в момент обрушения на четвертом этаже проходило празднование первого дня рождения девочки. По свидетельствам очевидцев, практически все погибшие были участниками этого семейного торжества.

Глава управления округа Палгар доктор Инду Рани Джахар подтвердила увеличение числа жертв до 15 человек. Спасательные операции продолжаются с привлечением Национальных сил реагирования на стихийные бедствия, которые проводят тщательную расчистку завалов для исключения возможности нахождения под ними людей.