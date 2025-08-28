Cухогруз "Гарадаг" вновь введен в эксплуатацию

Сухогруз "Гарадаг" компании ASCO, входящей в состав AZCON Holding, после капитального ремонта вновь введён в эксплуатацию. Работы были выполнены на Зыхском судоремонтном и судостроительном заводе.

Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на ASCO.

Отмечается, что были отремонтированы главные и вспомогательные двигатели, механизмы и насосы машинного отделения, воздушные компрессоры, холодильники, сепараторы и радионавигационное оборудование.

"Кроме того, трубопроводы на главной палубе и в машинном отделении были заменены новыми, выполнены сварочные работы корпуса, а также работы по автоматизации и электромонтажу.

Подводная и надводная части судна, главная палуба, надстройка и машинное отделение, а также крышки грузовых трюмов были очищены и окрашены.

Жилые и служебные помещения, а также санитарно-бытовые помещения для экипажа сухогруза "Гарадаг" также прошли капитальный ремонт.

По завершении работ "Гарадаг" был выведен на ходовые испытания. После их успешного завершения судно вновь введено в эксплуатацию",- говорится в информации ASCO.