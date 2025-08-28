В США перехватили тонны наркотиков на сотни миллионов

Береговая охрана США задержала контрабандистов с грузом наркотиков у побережья Флориды. Об этом сообщает WPTV-TV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В период с 26 июня по 18 августа в Карибском море и на востоке Тихого океана Береговая охрана США перехватила 19 судов с наркотиками. Они везли 28 тонн кокаина и 6,3 тонны марихуаны. Суммарная стоимость наркотиков оценивается в $473 млн.

"Потенциальные 23 млн летальных доз кокаина, изъятые Береговой охраной США и нашими партнерами, достаточны для передозировки всего населения штата Флорида", - рассказал контр-адмирал Адам Чейми, командующий Юго-восточным округом Береговой охраны.