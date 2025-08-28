https://news.day.az/society/1776676.html

Завтра будут захоронены останки еще трех пропавших без вести шехидов I Карабахской войны

Завтра будут захоронены останки еще трех пропавших без вести шехидов I Карабахской войны. Как сообщает Day.Az, информацию распространила Государственная комиссия по делам военнопленных, пропавших без вести и взятых в заложники граждан.