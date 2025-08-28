В Британии анонсировали план США по Украине
США готовятся представить свой план по гарантиям безопасности для Украины. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Представители [Белого дома] говорят, что вскоре может быть представлен примерный план гарантий безопасности", - говорится в публикации.
В то же время издание отмечает, что многие моменты в этом плане нуждаются в согласовании, включая необходимость получить согласие от России на размещение в Украине иностранного военного контингента. В газете подчеркнули, что до решения о реализации гарантий безопасности еще далеко.
При этом в FT добавили, что европейские чиновники с "осторожным оптимизмом" надеются, что ключевое препятствие, а именно нежелание президента США Дональда Трампа оказывать помощь, преодолено.
