https://news.day.az/azerinews/1798797.html Əli Kərimlinin evindən Ramiz Mehdiyevin məktubu tapılıb Xəbər verdiyimiz kimi, DTX AXCP sədri Əli Kərimlinin evində axtarış aparıb. Day.Az xəbər verir ki, Trend-in əldə etdiyi məlumata görə, axtarış zamanı evdən "Milyarderlər İttifaqı" ilə əlaqəyə dair materiallar, Ramiz Mehdiyev tərəfindən yazılmış məktubun mediada olmayan ilkin redaktə variantı, sair sənədlər tapılıb.
Dəlillər AXCP sədrinin "Boz kardinal"la əlaqələrinin olduğu şübhələrini ciddiləşdirir. İlkin araşdırmalar zamanı müxtəlif ünvanlarda axtarışlar aparıldığı, çoxsaylı şahidlərin dindirildiyi, əhəmiyyətli sübutlar əldə edildiyi barədə məlumatlar yayılıb.
