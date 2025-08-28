В Иране назвали условия отказа от сотрудничества с МАГАТЭ

В случае запуска механизма, возобновляющего действие санкций Организации Объединенных Наций в отношении Ирана, со стороны стран "евротройки" (Великобритании, Германии и Франции) Тегеран может отказаться от сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы также сообщили им, что в случае такого шага все сотрудничество и взаимодействие с Международным агентством по атомной энергии будет полностью поставлено под угрозу и фактически прекращено", - заявил замминистра.

Недавно министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора с коллегами из "евротройки" (Великобритания, Франция, Германия) предупредил о последствиях восстановления санкций в отношении Тегерана.

13 августа сообщалось, что Великобритания, Германия и Франция направили в ООН письмо, где говорится об их готовности инициировать введение новых санкций в отношении Ирана, если Тегеран не возобновит переговоры по поводу своей ядерной программы.