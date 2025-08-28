Не сенсация, а дырка от бублика

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Некто Александр Ярошевич, белорусский журналист и поклонник либеральных идей при соучастии армянского ресурса Hetq и сети журналистов-расследователей OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) выступили с "сенсацией".

"Сенсация" заключается в том, что Беларусь, оказывается, много лет продавала Азербайджану вооружение, которое он потом применял на войне. Горе-расследователи утверждают, что раскопали для этого какие-то секретные документы, выяснили то, чего не знает никто, и вывели Минск на чистую воду.

Вот только непонятно, для чего нужно было так себя утруждать. Искать какие-то якобы секретные документы, тратить время и осваивать выделяемые на это бессмысленное занятие доллары (или евро, без разницы). Спросили бы у нас - мы бы скинули им пару ссылок, где про все поставки в подробностях написано.

Очень жаль аудиторию так называемых либеральных СМИ и говорящих голов. Ее легко обдурить, потому что, как и сама, так сказать, либеральная прослойка в медиа, политике или экспертном сообществе, поклонники либеральных идей очень ограничены в своих представлениях о реалиях.

Кстати, год назад такое же потешное расследование провело издание Politico, то самое, которое Дональд Трамп оставил без сладкого. Издание сообщило, что журналисты ознакомились с более чем дюжиной добытых хакерами писем, дипломатических нот, товарных накладных и экспортных паспортов, которые подтверждают поставки вооружений из Беларуси в Азербайджан в период с 2018 по 2022 год.

Опять же, совершенно не стоило платить хакерам, а потом портить зрение, изучая гигабайты неких "попавших в руки" файлов, потому что обо всех сделках и поставках широко известно с того самого 2018 года, когда между Баку и Минском после некоторого перерыва был заключен новый оружейный контракт. А вообще Азербайджан начал покупать вооружение у Беларуси и модернизировать там свою военную технику еще с 2005 года. И что с того?

Покупку передовых ракетных комплексов "Полонез" Азербайджан никогда не скрывал. Не делали из этого тайны и в Беларуси. О продаже "Полонезов" писали весной 2018 года СМИ двух стран, а сами комплексы были продемонстрированы в Баку на военном параде. Да, это вооружение сыграло большую роль в успехах Азербайджанской армии. Как и станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Гроза-6" - еще один объект бессмысленного "расследования".

Что же касается "сенсационных" подробностей оружейных сделок, которые не раскрывались, то ни в одной стране мира такая информация не является достоянием общественности и не бывает прозрачной. Вопросы обороны и безопасности всегда конфиденциальны. Беларусь имеет право продавать оружие, кому захочет. Азербайджан платежеспособен и покупает самое лучшее. Финансовые возможности страны это позволяют. Армянская диаспора может потратиться еще не на одно расследование, но реалий это никак не изменит.

И да, вооружение приобреталось с целью использования при освобождении оккупированных территорий, то есть для использования на войне. В чем тут сенсационность? Странно было бы думать, что дорогостоящие ракетные комплексы и танки покупаются, чтобы подпирать заборы или выставляться в парках развлечений.

Не нужно устраивать бурю в стакане воды. Все это совершенно бессмысленно.