Microsoft стала мешать полноценно пользоваться Windows 10

Пользователи Windows 10 после установки августовского обновления KB5063709 начали жаловаться на полноэкранными уведомлениями о скором завершении поддержки системы. Об этом сообщает портал Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Всплывающие баннеры призывают пользователей обновиться до Windows 11 и появляются как на физических ПК, так и в виртуальных машинах. По словам экспертов, отключить эти уведомления полностью невозможно даже при закрытии окна или выборе опции "Сохранить Windows 10".

В сообщении Microsoft указывается, что официальная поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года, после чего пользователи лишатся технической поддержки и обновлений безопасности. В качестве альтернативы компания предлагает перейти на Windows 11, загрузив ее немедленно или запланировав установку.

При этом формально у владельцев Windows 10 останется возможность получать обновления и после 14 октября. В июле Microsoft анонсировала запуск программы Extended Security Updates (ESU), которая позволит продлить доступ к обновлениям безопасности минимум на год при синхронизации OneDrive и учетной записи Microsoft. Также предусмотрена годовая подписка на патчи безопасности стоимостью $30.