В Баку произошел взрыв в квартире пятиэтажного жилого дома

На "горячую" телефонную линию "112" МЧС поступила информация о взрыве в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Али Велиева в Низаминском районе города Баку.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Отмечается, что в связи с информацией на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Будет предоставлена дополнительная информация.