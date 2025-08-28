https://news.day.az/society/1776656.html В Баку произошел взрыв в квартире пятиэтажного жилого дома На "горячую" телефонную линию "112" МЧС поступила информация о взрыве в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Али Велиева в Низаминском районе города Баку. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
В Баку произошел взрыв в квартире пятиэтажного жилого дома
На "горячую" телефонную линию "112" МЧС поступила информация о взрыве в квартире пятиэтажного жилого дома по улице Али Велиева в Низаминском районе города Баку.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы МЧС.
Отмечается, что в связи с информацией на место незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.
Будет предоставлена дополнительная информация.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре