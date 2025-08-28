https://news.day.az/sport/1776707.html "Араз-Нахчыван" сыграет с чемпионом Шотландии Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" сегодня проведет свой второй матч в первом раунде Лиги чемпионов УЕФА. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наш представитель встретится с чемпионом Шотландии. Матч с командой "Солтайрс" начнется в 19:00 по бакинскому времени.
Отметим, что "Араз-Нахчыван" разгромил в первой игре "Спарту Белфаст" со счетом 9:1. "Солтайрс" уступил чемпиону Австрии "Люти Крайишничи" со счетом 1:5.
28 августа
Судья: Владимир Себек
Линц. Дворец спорта NMS.
