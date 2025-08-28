"Араз-Нахчыван" сыграет с чемпионом Шотландии

Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" сегодня проведет свой второй матч в первом раунде Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, наш представитель встретится с чемпионом Шотландии.

Матч с командой "Солтайрс" начнется в 19:00 по бакинскому времени.

Отметим, что "Араз-Нахчыван" разгромил в первой игре "Спарту Белфаст" со счетом 9:1. "Солтайрс" уступил чемпиону Австрии "Люти Крайишничи" со счетом 1:5.

19:00. "Солтайрс" (Шотландия) - "Араз-Нахчыван"

28 августа

Судья: Владимир Себек

Линц. Дворец спорта NMS.