В Лачине состоялась церемония закрытия "Молодежного лагеря стран СНГ"

В городе Лачин прошла церемония закрытия "Молодежного лагеря стран СНГ", организованного Министерством культуры, Фондом молодежи, Национальным советом молодёжных организаций Азербайджана (NAYORA) и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран СНГ, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства.

Выступивший специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов отметил, что реализация данного проекта способствует международному признанию города Лачин, который в текущем году объявлен культурной столицей СНГ. В проекте приняли участие представители Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. В рамках празднования Дня города Лачин также прошли "Международные дни кино стран СНГ".

Было подчеркнуто, что под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, как и на других освобожденных от оккупации территориях, в Лачинском районе реализуются масштабные инфраструктурные проекты, созданы все условия для развития талантов и способностей молодёжи, а также для продуктивной организации их досуга. Открытые в Лачине киностудия, творческий центр, галереи и другие культурные учреждения играют важную роль в возрождении культурной среды. Была выражена благодарность организациям, поддержавшим международные культурные инициативы, реализуемые в Лачине, а также молодым творческим людям, посетившим город.

Начальник отдела международного сотрудничества Министерства культуры Фаррух Джумаев отметил, что молодёжный лагерь, приуроченный к 26 августа - Дню города Лачин, не только способствует культурной интеграции между странами СНГ, но и играет значимую роль в формировании творческой атмосферы в городе, возрожденном усилиями государства.

Выступившие председатель NAYORA Рафаэль Гаджибейли, заместитель исполнительного директора Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ Эльвира Доля, представитель Фонда молодежи Ордухан Гахраманзаде подчеркнув значимость проекта отметили, что подобные инициативы способствуют расширению сотрудничества между творческой молодежью, создают благоприятную почву для зарождения новых идей.

В завершение мероприятия участники посмотрели видеоролики, посвящённые объявлению Лачина культурной столицей СНГ и молодежному лагерю, была представлена художественная программа.

Затем участникам были вручены сертификаты.