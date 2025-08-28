Премьер-министр Армении Никол Пашинян не отказался от действий против католикоса всех армян Гарегина II.

Как сообщает AПA, об этом он заявил сегодня на брифинге.

Пашинян готовится возглавить процесс отстранения Гарегина II от руководства церковью.

Премьер-министр отметил, что "первые признаки этого скоро будут".