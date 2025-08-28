https://news.day.az/officialchronicle/1776720.html Главное управление архитектуры и градостроительства Карабахского региона будет перенесено из Барды в Ханкенди Главное управление архитектуры и градостроительства Карабахского региона отныне будет располагаться в Ханкенди. Как сообщает Day.Az, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. Управление до настоящего времени располагалось в городе Барда.
Главное управление архитектуры и градостроительства Карабахского региона будет перенесено из Барды в Ханкенди
Главное управление архитектуры и градостроительства Карабахского региона отныне будет располагаться в Ханкенди.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Управление до настоящего времени располагалось в городе Барда.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре