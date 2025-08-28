Главное управление архитектуры и градостроительства Карабахского региона будет перенесено из Барды в Ханкенди

Главное управление архитектуры и градостроительства Карабахского региона отныне будет располагаться в Ханкенди.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Управление до настоящего времени располагалось в городе Барда.