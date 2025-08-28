Вот как мигранты попытались пересечь польско-белорусскую границу

Группа мигрантов попыталась пересечь польско-белорусскую границу, используя в качестве тарана кабинку туалета.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: