https://news.day.az/world/1776684.html Вот как мигранты попытались пересечь польско-белорусскую границу - ВИДЕО Группа мигрантов попыталась пересечь польско-белорусскую границу, используя в качестве тарана кабинку туалета. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Вот как мигранты попытались пересечь польско-белорусскую границу - ВИДЕО
Группа мигрантов попыталась пересечь польско-белорусскую границу, используя в качестве тарана кабинку туалета.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре