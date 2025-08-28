Летние каникулы, в том числе для творческих личностей, заканчиваются и скоро начнется новый театральный сезон, который запомнится премьерами, интересными постановками и выступлениями артистов.

Юлия Гейдарова - одна из ярких солисток Азербайджанского государственного академического музыкального театра, с уникальной энергетикой и мощным голосом, известна не только как исполнительница, но и как автор музыкально-поэтических проектов, объединяющих классическую музыку, народные мотивы и современную мысль.

Как передает Day.Az, в интервью Trend Life Юлия Гейдарова делится своим взглядом на театр, искусство, общество и родину.

- Юлия, как изменилась театральная жизнь за последние годы?

- Сцена - как живой организм. Она меняется вместе с обществом. Сейчас публика стала более чувствительной, внимательной. Любую информацию можно получить в интернете, но это всё не живое... Люди приходят не только за развлечением, но и за смыслом, за ощущением сопричастности. Мы - актёры, это чувствуем в каждом спектакле.

- Есть ли постановки, которые особенно трогают вас как актрису?

- Конечно. Княгиня Стасси из оперетты "Сильва", Сюзанна из "Свадьба Фигаро" ... Для меня всегда особенной остаётся "Аршин мал алан" великого Узеира Гаджибейли, где я исполняла роль Гюльчохры. Это не просто музыкальная комедия - это история с душой. Сейчас я работаю над образом Аси в спектакле "Аршин мал алан", а также вовлечена в новые постановки, где можно экспериментировать и с формой, и с жанром.

- Были ли у вас моменты творческого перелома?

-Конечно. Каждый новый проект - это вызов. Бывают роли, которые переворачивают тебя изнутри. Иногда - песни, которые не отпускают даже за кулисами. А иногда на пути встречается стена. В такие моменты ты ищешь ответы и находишь их в своем собственном опыте.

- Одним из важных моментов вашего творческого пути является исполнение патриотических песен. Насколько важно искусство в современном мире?

- Это очень эмоционально, особенно сейчас, когда людям важно ощущение Родины, силы и единства. Я не просто пою - я передаю чувства тысяч людей через музыку. Искусство - это зеркало времени. В наше непростое и переломное время культура помогает сохранить внутреннюю опору. Мы - актёры, музыканты, поэты - создаём не только спектакли, но и мосты между поколениями. И я думаю, в нашей стране, молодёжь хорошо себя проявляет, и артисты моего поколения великолепно идут в ногу со временем.

- Вы - человек русской национальности, но часто подчеркиваете свою любовь к Азербайджану. Почему это важно для вас?

- Потому что Азербайджан - моя родина. Здесь мои корни, моя сцена, моя публика. Я чувствую себя частью этого народа, этой культуры. Именно это наполняет моё искусство смыслом. Я счастлива, что родилась именно в Азербайджане, где все независимо от национальности и вероисповедания живут как одна семья, всегда вместе! Побывав в разных странах, я нигде не видела столь гармоничного менталитета, как здесь, в семье и в культуре. Теплота, любовь, понимание и улыбка - вот, что должны нести люди в мир.

- Есть ли у вас ещё неосуществлённые мечты?

- Да, я мечтаю о постановке музыкально-драматического моноспектакля, где бы соединялись музыка, слово, движение. Это будет исповедь - женская, человеческая, артистическая. У меня много идей и энергии, осталось только успеть все реализовать.