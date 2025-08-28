Меня часто обвиняют в том, что экс-президенты все еще присутствуют в нашей политической жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на сегодняшнем брифинге премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Я верю, что на предстоящих выборах у нашего народа будет возможность раз и навсегда отрезать и искоренить политические языки и Сержа Саргсяна, и Роберта Кочаряна", - отметил он.

Многие годы именно Роберт Кочарян и Серж Саргсян формировали в Армении систему, где коррупция стала неотъемлемой частью власти, а олигархи превратились в фактических хозяев страны. Их правление сопровождалось тотальной монополизацией экономики, захватом ключевых отраслей и распределением ресурсов среди узкого круга приближенных. В результате народ оказывался на обочине, а страна погружалась в зависимость от клановых интересов.

Период их власти запомнился откровенным грабежом страны. Армянское общество оказалось скованным в тисках политического произвола, когда любая критика подавлялась, а коррупционные схемы пронизывали все уровни управления. Именно Кочарян и Саргсян создали систему, последствия которой армяне ощущают до сих пор.