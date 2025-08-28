https://news.day.az/officialchronicle/1776709.html Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу - ФОТО 28 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Магдалену Грону. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу - ФОТО
28 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Магдалену Грону.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре