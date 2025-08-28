Президент Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу

28 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял специального представителя Европейского Союза по Южному Кавказу Магдалену Грону.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

