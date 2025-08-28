Пашинян не исключил, что Армения может выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как передает Day.Az, об этом заявил на сегодняшнем брифинге премьер-министр Армении.

"Мы понимаем, что одновременное членство в ЕС и ЕАЭС невозможно. Когда наступит момент окончательного выбора, мы примем соответствующее решение", - отметил Никол Пашинян.