Пашинян поставил на место экс-помощника Блинкена

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на статью бывшего заместителя госсекретаря США Джеймса О'Брайена о соглашениях, достигнутых Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при посредничестве США.

В статье, недавно опубликованной в Европейском совете по международным отношениям, О'Брайен отметил, что благодаря США Азербайджан получил значительную выгоду в связи с Зангезурским коридором (Маршрут Трампа), а Армения из-за этого якобы оказалась "в уязвимом положении". Он также выразил мнение, что окончательного мирного соглашения не будет как минимум год, поскольку Азербайджан требует от Армении изменения Конституции.

Как передает Day.Az, отвечая на вопрос армянских СМИ, Пашинян отметил, что Джеймс О'Брайен был лишен своей высокой должности в результате инаугурации президента США Дональда Трампа и теперь перед ним стоит задача объяснить, почему администрация президента Трампа смогла сделать то, что не смогли сделать они.

"С этой точки зрения, сказанное г-ном О'Брайеном, с одной стороны, очень странно, а с другой - совсем не странно. Если г-н О'Брайен говорит об уязвимости Армении, должен отметить, что, к сожалению, Армения была наиболее уязвима в период их и его правления.

И должен сказать, что мы никогда не были удовлетворены реакцией и работой, которую администрация США в то время проводила для поддержки мирной повестки в нашем регионе. Г-н О'Брайен - человек, который потерял работу в результате всего этого, и я не собираюсь комментировать его эмоциональные оценки. Если он потерял работу, ему следует заняться самоанализом и не пытаться обвинять Армению в потере своей работы.

Армения сегодня находится в наименее уязвимом состоянии за всю свою новую историю независимости. И, возможно, неумение замечать геополитические, региональные и политические нюансы не позволили господину О'Брайену продолжить работу в Государственном департаменте США", - заявил премьер-министр Армении.