В Баку состоялась встреча с продюсерами кинопроектов, отобранных для питчинга

В Агентстве кино Азербайджанской Республики (ARKA) состоялась информационная встреча с исполнительными продюсерами проектов, прошедших в питчинг-этап конкурса кинопроектов, финансируемых в рамках Государственной поддержки на 2025 год,

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в ARKA.

В мероприятии приняли участие руководство ARKA и члены отборочной комиссии.

В ходе встречи директор ARKA Рашад Азизов подробно рассказал о значении этапа питчинга, принципах оценки проектов и организационных вопросах.

Член отборочной комиссии Орхан Мардан отметил полезность использования визуальных материалов при презентации проектов.

Заслуженный деятель культуры Ильгар Фахми подчеркнул, что в условиях ограниченного времени участникам необходимо акцентировать внимание на качестве сценария, идее и драматургической структуре.

Сценарист Надир Бадалов обратил внимание на важность правильного управления временем и чёткого изложения основной идеи проекта во время презентации.

Режиссер Ильхам Гасымов выделил значимость технических возможностей, реалистичности планов реализации и прозрачности финансового обоснования.

В ходе встречи состоялся взаимный обмен мнениями между членами комиссии и продюсерами. Представители комиссии ответили на вопросы участников относительно процесса презентации проектов, критериев отбора и следующих этапов конкурса, проведя открытые дискуссии.

Проведение подобных встреч имеет особое значение для обеспечения прозрачности и укрепления профессионального сотрудничества в процессе развития кинопроектов.