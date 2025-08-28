АМИ Trend - это барометр политических и экономических процессов региона

1 сентября 2025 года АМИ Trend отмечает важный рубеж - 30-летие со дня основания. За эти годы Trend прошел путь от небольшой редакции до одного из ведущих и авторитетных мультиязычных агентств региона, освещающих ключевые события Южного Кавказа, Центральной Азии и Каспийского региона. Благодаря профессионализму и конкурентоспособности коллектива агентство завоевало признание среди политиков, дипломатов и деловых кругов по всему миру. Следующий шаг АМИ Trend - работа на европейских и азиатских медиарынках. В Турции и странах Европы уже созданы необходимые платформы, опираясь на которые, агентство намерено создать конкуренцию СМИ этих регионов.

Своими впечатлениями о сотрудничестве с агентством и деятельности Trend поделилась американский политолог и эксперт по вопросам международных отношений и безопасности Ирина Цукерман.

"Trend News Agency - это не просто ещё один региональный ресурс; это критический барометр для понимания развивающейся политической, экономической и стратегической динамики Азербайджана, Южного Кавказа и Центральной Азии. Для инвесторов, дипломатов или аналитиков Trend - это прямая линия к сути происходящего, без лишнего шума и исключительно по существу", - отметила эксперт.

По её словам, особую ценность Trend представляет для инвесторов, поскольку агентство предоставляет детальный анализ ключевых процессов в энергетике, инфраструктуре, торговле и новых секторах экономики Азербайджана:

"Забудьте поверхностные заголовки западных СМИ. Trend даёт понимание того, что действительно двигает регион вперёд. Это глубокая аналитика по энергетической политике, проектам в сфере инфраструктуры, торговым инициативам. Такой инсайдерский взгляд инвесторы не найдут больше нигде".

Эксперт также подчеркнула уникальный доступ агентства к важнейшим международным событиям:

"Trend - это не просто один из многих голосов. Это зачастую единственное азербайджанское агентство, которое приглашают на крупные дипломатические и деловые форумы в Вашингтоне, Брюсселе и других столицах. Такой эксклюзивный доступ позволяет публиковать материалы из первых рук и опережать многие другие медиа", - сказала она.

Особое место в деятельности агентства, по словам Цукерман, занимает формирование сбалансированного образа Азербайджана на международной арене. "Trend умеет сочетать продвижение позитивного имиджа страны с объективным освещением её вызовов и сложностей. Именно это делает агентство ценным и заслуживающим доверия источником информации, в отличие от тех, кто либо полностью игнорирует, либо приукрашивает реальность", - отметила эксперт.

Цукерман также отметила значение работы Trend в контексте внешнеполитических связей Азербайджана. "Будь то отношения с Турцией, Ираном или Россией, Trend предоставляет комплексный анализ того, как эти связи влияют на безопасность, торговлю и региональную стабильность. Для всех, кто хочет понять истинное место Азербайджана в глобальной политике, Trend - незаменимый источник", - сказала она.

Подводя итог, Цукерман подчеркнула, что Trend стал неотъемлемой частью международного информационного пространства. "Trend - это гораздо больше, чем азербайджанское информационное агентство. Это стратегический ресурс для всех, кто хочет глубже понять динамику одной из самых важных и сложных региональных систем в мире", - добавила американский эксперт.