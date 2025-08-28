В регионах Азербайджана проходят литературные встречи к 90-летию Алибалы Гаджизаде

В библиотеках регионов Азербайджана прошли литературные встречи и круглые столы, посвященные 90-летию со дня рождения одного из известнейших представителей современной азербайджанской литературы, видного ученого-востоковеда, писателя Алибалы Гаджизаде, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятия были организованы на родине писателя в Билясуваре, а также в Исмаиллинском, Губа-Хачмазском, Агсуинском, Астаринском, Агджабединском районах и в других регионах страны.

Алибала Гаджизаде родился 28 августа 1935 года в селе Агалыкянд Билясуварского района. В 1966-1970 годах работал переводчиком в Афганистане, затем - в Национальной Академии Наук Азербайджана.

Является одним из писателей, чьи произведения были напечатаны с наибольшим тиражом. Свой творческий путь начал в 1956 году, написав повесть "Мой учитель", написал также произведения "Годы без Афсаны", "Разлуке нет конца" и другие, которые за короткий срок принесли ему известность и любовь читателей. Своей трилогией "Пропавшая невеста" Гаджизаде покорил сердца миллионов читателей. По мотивам этого романа был снят 12-серийный одноименный художественный фильм (1993-1994).

А.Гаджизаде привнес в национальную литературу новые темы, одна из которых - описание научной среды. Своими романами "Тень самолета", "Преданная моя", писатель донес до широкой читательской массы, скрытую жизнь людей науки. Его романы "Бесконечные расхождения", "Познай мир", "Мой верный" публиковались неоднократно. Кроме писательской работы занимался научными исследованиями. Ему присвоено звание кандидата филологических наук. Работал старшим научным сотрудником Института востоковедения Национальной академии наук Азербайджана. Известен как переводчик с фарси ряда научных и художественных произведений.

Писатель скончался 8 октября 2009 года.