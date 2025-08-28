Азербайджан и ЕС обсудили сотрудничество в различных сферах

Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Магдаленой Гроно.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend в МИД Азербайджана сообщили, что на встрече обсуждались текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также региональные и международные вопросы.

"Были рассмотрены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС по экономическим, торговым, транспортным, энергетическим, экологическим, гуманитарным и другим направлениям. Было отмечено, что контакты на высоком уровне между двумя сторонами вызывают удовлетворение, также была подчеркнута важность продолжения диалога.

Специальный представитель Европейского союза выразила поздравления по случаю достижений в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в рамках состоявшегося визита Президента Азербайджанской Республики в США и проведенного Саммита. Она также заявила о готовности ЕС оказывать поддержку мирному процессу в различных направлениях.

Джейхун Байрамов, в свою очередь, проинформировал об исторических соглашениях, достигнутых во время Вашингтонского саммита, о достижениях и перспективах нормализации отношений и мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес", - отмечается в сообщении ведомства.