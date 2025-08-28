Азербайджан - лидер по поставкам газа в Турцию

В январе-июне этого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано в общей сложности 5,792 миллиарда кубометров природного газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Управление по регулированию энергетического рынка Турции (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu - EPDK), этот показатель на 1,96% больше по сравнению с первыми шестью месяцами 2024 года.

В июне этого года из Азербайджана в Турцию было экспортировано в общей сложности 1,019 миллиарда кубометров природного газа, что на 22,88 миллиона кубометров, или на 2,29% больше по сравнению с июнем 2024 года.

Таким образом, в отчетном месяце Азербайджан занял первое место среди стран, экспортирующих природный газ в Турцию. На долю Азербайджана пришлось 32,19% от всего объема природного газа, импортированного Турцией.

Отметим, что в Турцию транспортируется природный газ, добываемый на месторождении "Шахдениз". Объемы газа доставляются на турецкий рынок по Южно-Кавказскому трубопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум) и Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Первые поставки газа в Турцию по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум начались в 2007 году, а коммерческие поставки по TANAP стартовали 30 июня 2018 года.