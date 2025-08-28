«Радиостанция Судного дня» передала пять загадочных сообщений

Утром в четверг в эфире легендарной коротковолновой радиостанции УВБ-76, известной как "Радиостанция Судного дня", прозвучали пять новых загадочных сообщений.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".

Первое сообщение - слово "вокзальный" - прозвучало в 10:09 по бакинскому времени. В 10:17 последовало второе слово - "азооспермия". После паузы эфир возобновился в 11:36 словом "соляный", а затем в 11:44 и 11:53 прозвучали "мексиканец" и "дворник" соответственно.

27 августа "Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение со словом "нитромопс".