https://news.day.az/world/1776777.html «Радиостанция Судного дня» передала пять загадочных сообщений Утром в четверг в эфире легендарной коротковолновой радиостанции УВБ-76, известной как "Радиостанция Судного дня", прозвучали пять новых загадочных сообщений. Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи". Первое сообщение - слово "вокзальный" - прозвучало в 10:09 по бакинскому времени.
«Радиостанция Судного дня» передала пять загадочных сообщений
Утром в четверг в эфире легендарной коротковолновой радиостанции УВБ-76, известной как "Радиостанция Судного дня", прозвучали пять новых загадочных сообщений.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи".
Первое сообщение - слово "вокзальный" - прозвучало в 10:09 по бакинскому времени. В 10:17 последовало второе слово - "азооспермия". После паузы эфир возобновился в 11:36 словом "соляный", а затем в 11:44 и 11:53 прозвучали "мексиканец" и "дворник" соответственно.
27 августа "Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение со словом "нитромопс".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре