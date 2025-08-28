В Азербайджане приняты новые госстандарты в области телекоммуникаций

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND), подчиняющийся Государственному агентству по антимонопольной политике и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики, утвердил новые государственные стандарты AZS ITU-T L.1330:2025 "Измерение и показатели энергоэффективности для телекоммуникационных сетей" и AZS ITU-T G.827:2025 "Параметры эффективности и требования для цифровых линий передачи с фиксированной скоростью от начала до конца".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на AZSTAND.

Сообщается, что эти стандарты обеспечивают техническую основу и параметры для определения, сравнения и оптимизации показателей энергопотребления оборудования в мобильных и стационарных сетях, а их применение позволит операторам связи эффективно управлять энергопотреблением, сокращать эксплуатационные расходы и минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

Новые государственные стандарты были приняты на основе консенсуса Техническим комитетом по стандартизации в области "Информационно-коммуникационных технологий" (AZSTAND/TK 05) и включены в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.

Отмечается, что новые государственные стандарты AZS ITU-T L.1330:2025 "Измерение и показатели энергоэффективности для телекоммуникационных сетей" и AZS ITU-T G.827:2025 "Параметры эффективности и требования для цифровых линий передачи с фиксированной скоростью от начала до конца" были разработаны на основе рекомендаций Международного союза электросвязи (ITU).