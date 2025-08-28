Алжир обвинил Францию в шантаже

Временный поверенный в делах Посольства Французской Республики в Алжире был вызван в здание Министерства иностранных дел директором Департамента протокола.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении МИД Алжира.

Вызов связан с коммюнике, опубликованным французской дипломатической миссией относительно аккредитации французских дипломатических и консульских сотрудников в Алжире.

"Внимание французского дипломата было настоятельно обращено на грубое нарушение наиболее устоявшихся дипломатических обычаев, характерное для данного коммюнике", - уточняется в документе.

Ему было указано, что как по форме, так и по содержанию этот документ является неприемлемым, так как содержит тенденциозное изложение фактов и напрямую обращается к алжирской общественности, возлагая на МИД Алжира полную и исключительную ответственность за невыдачу аккредитаций французским дипломатическим и консульским агентам".

"С формальной точки зрения действия посольства недопустимы, поскольку нарушают дух и букву Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. С содержательной точки зрения французскому дипломату было напомнено, что он лично лучше других осведомлён о причинах и обстоятельствах сложившейся ситуации", - говорится в заявлении.

При этом указывается, что отказ в аккредитации французских дипломатов и консулов в Алжире последовал значительно позже аналогичного решения французской стороны и после исчерпания, по инициативе Алжира, всех возможностей урегулирования данного вопроса в интересах обеих стран: "Это было не что иное, как строгое применение принципа взаимности".

Напоминается, что французское правительство более двух лет назад первым отказало в аккредитации главам представительств и консульским агентам Алжира во Франции. В результате три генеральных консула и шесть консулов Алжира так и не получили аккредитации в течение более шести месяцев. Кроме того, 46 дипломатических и консульских сотрудников Алжира не смогли приступить к работе во Франции из-за молчания французской стороны по их запросам.

"Эта ситуация, созданная преднамеренно и сознательно французскими властями, наносит серьёзный ущерб алжирским гражданам во Франции, так как сказывается как на предоставлении им консульских услуг, так и на уровне консульской защиты, на которую они имеют право", - подчёркивается в заявлении.

В заключение отмечается, что французскому дипломату было ясно указано: он прекрасно понимает, что визовая проблематика далеко не сводится только к вопросам аккредитации, и общеизвестно, что его правительство превратило её в основной рычаг давления на Алжир.

МИД Алжира констатирует, что шантаж визами со стороны французского правительства продолжается. Первая фаза этого шантажа завершилась денонсацией Алжиром Соглашения 2013 года об отмене виз для обладателей дипломатических и служебных паспортов. Сегодня французские власти начали вторую фазу, которая касается обычных паспортов, и намерены использовать её в качестве инструмента давления, торга и запугивания".